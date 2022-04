Christian Wehrschütz: "Journalisten haben nicht Richter zu sein"

Wer an Berichte aus der Ukraine denkt, hat vermutlich seine Stimme im Ohr: Christian Wehrschütz ist seit 2014 als ORF-Korrespondent in dem Land und leitet das Büro in Kiew. Seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine ist er im Dauereinsatz. Für seine außergewöhnliche journalistische Arbeit und seinen persönlichen Einsatz in einem gefährlichen und journalistisch herausfordernden Umfeld wurde der 60-Jährige mit dem Sonderpreis der ROMY-Jury geehrt.

„Einerseits liegen die Geschichten auf der Straße, auf der anderen Seiten müssen wir immer berücksichtigen, dass es auch in der Ukraine eine Militär-Zensur gibt“, erzählt Wehrschütz dem KURIER. Jeder Tag sieht anders aus, die Gefahr ist ein ständiger Begleiter: „Wenn Sie in einer Stadt sind, die mit Artillerie beschossen wird oder in der es Fliegeralarm gibt, können Sie nie wissen, ob Sie zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort sind.“