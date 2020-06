Corinna Milborn: In der Krise hat sich "jeder mit Politik beschäftigt“

Die Interviews können wie gewohnt im Studio geführt werden. Hatten Sie für den Notfall schon eine Videotelefonie-Variante geplant?

Dann hätten wir uns wohl irgendeine Skype-Variante ausgedacht. Aber ich bin froh, dass wir direkte Gespräche führen können. Skype-Interviews haben den Vorteil, dass man mit Menschen auf der ganzen Welt reden kann, ohne dass sie anreisen müssen. Aber es sind nicht die besseren Gespräche. Viele Nuancen fallen weg und man kann körpersprachliche Dinge weniger gut wahrnehmen. Interviewpartner verfallen auch leichter in einen Vortragsmodus. Für ein tiefer gehendes Interview ist es besser, wenn man im gleichen Raum sitzt.

Und wieder mit Publikum?

Genau, der Neustart findet auch in unserem Studio statt – natürlich mit Abstand, so wie es vorgeschrieben ist. Wir wollen auch zeigen, was geht. Zum Beispiel hätten wir in der ganz strengen Phase immer im Studio arbeiten können, haben aber auf Skype gesetzt, um zu vermitteln: Man schränkt jetzt Kontakte ein und wir tun es auch.

Hat sich das Verhältnis der Menschen zur Politik durch die Ausnahmesituation der vergangenen Monate verändert?

Mir kommt vor, viele, die Innenpolitik normalerweise nicht ganz genau verfolgen, sind jetzt extrem nah dran. Das sieht man zum Beispiel in sozialen Netzwerken, die sonst wenig politikgetrieben sind, wie TikTok oder Instagram. Jeder hat sich mit Politik beschäftigt, weil Entscheidungen getroffen wurden, die ganz konkrete Auswirkungen hatten: Darf ich rausgehen? Brauche ich eine Maske?

Und wahrscheinlich haben die meisten noch nie so viele Pressekonferenzen von Politikern gesehen.

Ich glaube, es hat auch noch nie so viele gegeben (lacht). Aber es gab auch sehr viel zu kommunizieren. Ich bin froh, dass wir in einem Land leben, wo das so gehandhabt wurde und sich auch immer alle Politiker Interviews gestellt haben. In Deutschland hat es beispielsweise wesentlich weniger Kommunikation gegeben. Die Bundeskanzlerin hat eine Zeit lang gar keine Interviews gegeben.