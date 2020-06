"Tatort", "Millionenshow" & Co: Was jetzt wieder gedreht wird

Shows und Unterhaltung

Auch im Bereich Shows und Unterhaltung ist für Nachschub gesorgt, etwa bei der „ Millionenshow“ mit Armin Assinger. Das Quizformat hatte coronabedingt pausieren müssen, kommende Woche werden neue Folgen in Köln gedreht. Die Teilnehmer werden vor der Abreise nach Deutschland getestet, auf Saalpublikum wird verzichtet. Die neuen Ausgaben der „ Millionenshow“ werden am 20. und 27. Juni in ORF2 ausgestrahlt – und zwar in doppelter Länge.

Ebenfalls kommende Woche schickt der ORF für „Ziemlich bester Urlaub“ acht Promis auf Österreich-Rundreise. Unter anderen werden Oliver Baier, Angelika Niedetzky, Gery Seidl und Gerald Fleischhacker – jeweils in Zweier-Teams – verschiedene Urlaubsdestinationen in der Heimat testen. Zu sehen sein wird die vierteilige Reihe ab 3. Juli in ORF1.