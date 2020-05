Regierung übernimmt Ausfallskosten für österreichische Film- und Seriendrehs

Eine große, letzte Hürde für die Wiederaufnahme von Dreharbeiten für Film und Serie in Österreich wurde am Mittwoch bei einem Filmgipfel im Bundeskanzleramt genommen. Die Regierung übernimmt mögliche durch Covid bedingte Ausfallskosten bei heimischen Film- und Serienproduktionen in einem Ausmaß von bis zu 25 Millionen Euro, wie Finanzminister Gernot Blümel ( ÖVP) bei einer Pressekonferenz bekanntgab. Die Zusage gilt bis Ende 2021 und rückwirkend ab 16. März. Der ORF, durch Generaldirektor Alexander Wrabetz vertreten, sagte zu, bei von ihm beauftragten Produktionen die erhöhten Sicherheitskosten zu übernehmen. Damit könnten 20 ORF- sowie 20 ÖFI-Produktionen wieder aufgenommen bzw. umgesetzt werden. Gemeinhin sind Film- und Serien-Produktion gegen z. B. gesundheitliche oder wetterbedingte Risiken versichert - das macht wegen Corona nun derzeit keine Versicherung. Nun springt die Republik hier im Schadensfall ein.

Comeback

Bereits vor einer Woche konnten die Produzenten mit dem Gesundheitsministerium mit von ihnen ausgearbeiteten Richtlinien für ein „Comeback“ von fiktionalen Kino- und Fernsehproduktionen Einvernehmen erzielen. Das Konzept geht von verschiedenen, teilweise gänzlich isolierten Arbeitssituationen aus, um so die nötige Freiheit für den künstlerisch – kreativen Prozess am Set zu ermöglichen. Kernbereich in diesem 3-Zonen-Modell ist das "Closed Set" in Zone 1, das Regie, Kamera und Schauspieler aus einem "geschützten, verlässlich negativ getesteten Pool" umfasst.

Allgemein dürfe die Betriebsstätte nur mit Mund-Nasen-Schutz und bei Einhaltung eines Abstands von einem Meter zu anderen Personen betreten werden. Zudem sei eine "permanente Hygiene-Station" einzurichten. Für jede Zone wurden detaillierte Richtlinien erarbeitet. Unterstützt wurden die Filmverbände dabei von Umweltmediziner Hans-Peter Hutter.