Filmbranche: „Drehen in der Krise“

Tommy Pridnig sieht das ähnlich: „Konkret geht es um mittel- und langfristige Perspektiven. Wir versuchen, einen allgemeinen Leitfaden für das ,Drehen in der Krise‘ zu entwickeln.“

Wie auch in jeder anderen Branche brauche man dazu taugliche Sicherheitskonzepte – von der Schutzmaske bis hin zu einem genauen Ablaufplan, der festlegt: „Unter welchen Bedingungen können wir was machen? Wie lange dauert es, und was wird es kosten?“

Es müsse eine zentrale Stelle eingerichtet werden, die Schutzkleidung für alle Dreharbeiten zur Verfügung stelle. Jede Budgetkalkulation müsse die Testung der Mitarbeiter vorsehen. Und man müsse Mechanismen entwickeln, die bei allen Projekten greifen: „Ich teste meine Hauptdarsteller und schaffe für die Zeit des Drehs ein Umfeld, das sicher ist, damit sich niemand ansteckt. Kussszene ja oder nein – wenn die beiden Hauptdarsteller nachweislich gesund sind und isoliert arbeiten, spricht überhaupt nicht dagegen. In anderen Branchen passiert das genauso. Beim Fußball werden auch alle getestet.“

Natürlich sei das aufwendig und mühsam, räumt Tommy Pridnig ein. Aber es sei auch eine kreative Herausforderung: „Wir müssen so schnell wie möglich wieder ins Drehen kommen. Und das ist etwas, wo alle Filmschaffenden und Filmhersteller am selben Strang ziehen.“