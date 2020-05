Produzent Auspitz: "Wie ein Rennauto, das in die Wand fährt“

Dann ist zu befürchten, dass man das, was es in einem Jahr zu sehen gibt, so ihr drehen dürft, nicht sehen will. Sprich, dass diese fiktionalen Produktionen quasi die nächsten Corona-Opfer sind.

Es ist berechtigt, sich diese Frage zu stellen. Dem setze ich entgegen, dass schon in der Vergangenheit sehr wohl starke Kunst und Kultur in Krisen-Zeiten entstanden ist. Dass das Ergebnis dessen anders sein wird, das meine ich auch. Es wird viel von dem verarbeitet werden, was wir jetzt erleben und das wiederum wird auch zeigen, wie wichtig diese Kunst für die Menschen letztlich ist – für die Macher auf der einen Seite, für die, die sich als Publikum dadurch wiederfindet, auf der anderen Seite.

Eine Frage am Rande betrifft den ORF, der sowieso auf Sparkurs fährt und mehrere Millionen durch Werbeeinbruch und geringere Gebühreneinnahmen verliert und noch verlieren wird. Was kann der tun?

So wie alle anderen großen Sender sieht auch der ORF: Es geht das frisch produzierte fiktionale Programm aus. Die ARD weiß beispielsweise derzeit nicht, wie viele „Tatort“-Folgen heuer noch produziert werden können. Auf der anderen Seite gibt es hier, aber auch in Deutschland einen verordneten Sparkurs bei den Öffentlich-Rechtlichen – der NDR hat beispielsweise jüngst ein Sparpaket über 300 Millionen angekündigt. Zwischen den Stühlen von Corona und Sparkursen landen am Ende aber nicht nur die Produzenten, sondern auch die Zuseher - der ORF weiß, dass er, Stand jetzt, spätestens im Frühjahr 2021 kein neues fiktionales Programm mehr hat. Es liegt in seinem Eigeninteresse, alles zu tun, dass er möglichst schnell österreichische fiktionale Ware bekommt.

Wirtschaftlich sind ihm die Hände gebunden?

Es leuchtet ein, dass der ORF sich nicht an einem millionenschweren Haftungsfonds beteiligen kann. Dass er uns auch nicht einräumen kann, dass am Set alles läuft wie vor Corona, ist auch klar. Wir erwarten uns aber ein lautes und starkes Bekenntnis zum österreichischen Programm und Programmschaffen und eine ebensolche Forderung an die Politik, das zu ermöglichen. Sonst geht bei heimischen Produzenten der Bildschirm aus.