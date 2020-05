Sky-Shows trotz Corona: „Hat uns nicht ganz so hart getroffen“

Einige neue Doku- und Show-Projekte also für einen Sender, den man eher mit anderen Formaten assoziiert. „Das stimmt, Dokus und Shows sind sicherlich nichts, was gleich mit einer Kernkompetenz von Sky in Verbindung gebracht wird. Sky steht natürlich in erster Linie – und das ist auch gut so – für die großen Säulen Sport sowie Filme und Serien, hier vor allem die Sky Originals. Trotzdem hat sich Sky vor mittlerweile vier Jahren entschieden, in den non-fiktionalen Bereich einzusteigen.“

Da wurde der Entertainment-Sender Sky One gegründet, der neben Serien auch Shows beheimatet. Diese seien gerade in Österreich sehr beliebt, meint Asanger. „Wir achten deswegen auch immer darauf, dass Österreich in jeder unserer Produktionen vertreten ist – mit Prominenten, aber auch mit entsprechenden Inhalten.“

"Kein Arte-Programm"

Sky-Shows zeichnen sich laut Asanger u. a. durch Einzigartigkeit aus – das Comedy-Sport-Quiz „Eine Liga für sich“ etwa gebe es „so nur bei uns, weil wir natürlich durch den Sport auch den Zugang zum Top-Fußball und auch unsere Zuschauer diese Affinität haben“, sagt Asanger. „Wir machen Unterhaltung mit Anspruch“, fasst er zusammen „aber eben auch kein Arte-Programm.“

Sendungs-Hinweis: Die Doku "Wer 4 sind" ist am 31.5. um 21.45 Uhr bei Sky One zu sehen sowie auf Abruf.