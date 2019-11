Joko-und-Klaas-Shows: "Eine gewisse Portion Wahnsinn hilft"

Zwischen sechs Wochen und drei Monaten dauere die Entwicklung einer „Challenge“. Was so eine Aufgabe von „ Duell um die Welt“ kostet, will Hiller nicht verraten, nur: „Wir investieren sehr, sehr viel. Im Zweifel nehmen wir immer eine Drohnenkamera mehr mit“, so Hiller.

„Was wir etabliert haben, ist die Inszenierung der Briefübergabe zu Beginn einer jeden ‚ Duell um die Welt‘-Aufgabe. Dafür brauchen wir zum Beispiel die Hilfe von Nebendarstellern oder eine spezielle Kameraeinstellung, um das Ganze optisch richtig einzufangen. Worauf wir jedoch großen Wert legen, sind die Reaktionen auf die Aufgaben. Die sind immer authentisch und echt.“ Wie die aussehen, wird sich heute Abend weisen.