Warum man im Oktober Long Island besuchen sollte

Anreise

Tägliche Verbindungen mit Austrian zu den Airports Newark oder JFK. Von New York mit Zug oder Bus nach Long Island. austrian.com

Austern-Adressen

– Little Creek Oyster Farm: Das Hafenhäuschen an der Uferpromenade in Greenport spezialisiert sich auf regionale und saisonale Speisen. littlecreekoysters.com

– Frisky Oyster: Signature Dish ist das Gold Oysters Friskafella mit Knoblauch- Spinat, Chipotle und Parmigiana-Aioli. thefriskyoyster.com

– Catch Oyster Bar: In Patchogue, vielfältige Karte von Roasted Oysters bis Fried Oysters Rockafellar

Auskunft

discoverlongisland.com