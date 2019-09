Auf diesen Trauminseln können seltene Tierarten bestaunt werden

Galapagosinseln: Meerechse

Wie Mini-Drachen ohne Flügel sehen Meeresechsen aus, wenn sie sich auf den Lavafelsen von Galapagos in der Sonne aalen. Rund 1.000 Kilometer liegt die Inselgruppe Galapagos vor Ecuadors Küste im Pazifik. Diese Leguanart ist die einzige, die ihre Nahrung im Wasser sucht. Doch die wechselwarmen Tiere können nur eine begrenzte Zeit im Meer verbringen – dann müssen sie wieder hinauf auf die wärmenden Felsen des ehemaligen Vulkans. Obwohl vom Festland isoliert, hat auch die Meerechse Feinde: Verwilderte Hauskatzen und Hunde fressen die Jungtiere der Echsen.

Komodo: Komodowaran

Wie ihr Name schon vermuten lässt, leben die Echsen ausschließlich auf Komodo und einigen weiteren der Kleinen Sundainseln Indonesiens. Mit einer Länge von bis zu drei Metern und einem Gewicht von fast 70 Kilogramm ist der Komodowaran das größte lebende Schuppenkriechtier und verspeist schon mal Mähnenhirsche oder Wildschweine. Ihr Bestand wird auf 4.000 Exemplare geschätzt, könnte mittlerweile aber bei nur 3.000 Tieren liegen. Die Weltnaturschutzunion IUCN stuft den Komodowaran deshalb als gefährdet ein.

Madagaskar: Katta

Mit ihrem charakteristischen Ringelschwanz und den schwarzen Augenmasken sind die Kattas das inoffizielle Maskottchen Madagaskars, dem gewaltigen Inselstaat vor der afrikanischen Südostküste. Und noch eine Besonderheit zeichnet die Primatenart aus der Gruppe der Lemuren aus: In ihren Familiengruppen, die bis zu 15 Mitglieder haben, geben die Weibchen den Ton an. Was wörtlich zu nehmen ist: Mehr als 25 Laute haben Forscher bei den Kattas bisher identifiziert. So schnurren sie wie Katzen, wenn sie sich wohlfühlen und bellen bei Gefahr. Bedroht wird ihr Überleben vor allem durch die Abholzung ihres Lebensraumes und die aktive Bejagung durch den Menschen.