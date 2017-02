VORSPEISE

für 8 Personen



Für die Austern mit Gin Tonic

20 Austern (z.B. Sylter, Royal, Bélon)

50 ml Gin

100 ml Tonic Water

2 unbehandelte Limetten

150 g bunter Rettich

2 EL Olivenöl

1 Msp. ganzer Kümmel

Salz



Für die überbackenen Austern

20 Austern

(z.B. Sylter, Royal, Bélon)

1 TL schwarze Pfefferkörner

210 ml trockener Weißwein

40 ml Apfel- oder Hesperidenessig

3 Stiele (ohne Blätter)

französischer Estragon

50 g entrindetes, ca. 1 Tag

altes Toastbrot oder Baguette

20 g abgezupfte Kräuter

(z.B. Estragon, Kerbel,

Petersilie, Schnittlauch)

5 Dotter

150 g Butter

1 EL Crème fraîche

Salz, Chilipulver



Aufwand: ** | Zubereitungszeit: 30 Minuten|

Preis: *** | Kalorien: ca. 250 kcal/Person



Für die Austern mit Gin Tonic

Gin mit Tonic Water verrühren, Limettenschale fein dazureiben. Austernfleisch 10 Minuten darin marinieren. Rettich schälen, in ca. 0,5 cm kleine Würfel schneiden, mit Öl, Kümmel und Salz marinieren. Austern in den Schalen mit Gin-Tonic-Marinade und Rettich anrichten.



Für die überbackenen Austern Pfefferkörner zerdrücken. Mit Wein, Essig und Estragonstielen in einem Topf bei mittlerer Hitze offen auf die Hälfte einkochen (ca. 150 ml). Für die Kräuterbrösel Weißbrot mit Kräutern im Cutter fein vermixen. Butter in Stücke schneiden, in einem kleinen Topf schmelzen. Weißweinreduktion mit den Dottern verrühren, über Dampf in einem Schneekessel 2-3 Minuten schaumig schlagen, bis sich das Volumen verdoppelt und die Masse cremig ist. Butter nach und nach einlaufen lassen und einschlagen. Crème fraîche einrühren, mit Salz und Chili abschmecken. Dottermasse in eine Isi-Flasche (Gourmet Whip) füllen, Verschlussknopf mit Dichtungsring aufschrauben, zwei Kapseln bei Flaschenvolumen 0,5 oder vier Kapseln bei 1 l nachdrücken. Austern in den Schalen mit Dotterschaum bedecken, mit Kräuterbröseln bestreuen, im vorgeheizten Ofen bei 250°C Grill auf mittlerer Schiene kurz (ca. 2 Minuten) überbacken.



Aus dem Buch „Jahreszeiten Kochschule – Winter“,

Brandstätter Verlag, 34,90 €



Tipp: Frische Austern z.B. bei Eishken am Großgrünmarkt Inzersdorf, am Naschmarkt oder bei „Goldfisch“, Lerchenfelder Str. 16, Wien 8



heidi.strobl@kurier.at