Von Wien aus öffentlich erreichbar: Ausflugstipps für Kinder im Herbst

Die Klamm liegt im Gemeindegebiet von St. Andrä-Wördern im nördlichen Wienerwald. Der Eingang der Klamm befindet sich in einer Spitzkehre der B14. Durch die Klamm führt ein Wanderweg, der leicht zu begehen ist. Plus: Schattig gelegen, können Kinder am seichten Ufer am Bach spielen, es gibt einen Spielplatz und am Ende der Klamm eine Greifvogelzuchtstation.

Anreise mit den Öffis: Mit dem Zug zum Bahnhof Klosterneuburg-Kierling , dort per Bus zur Hagenbachklamm.