Neuer Rekord: Camping-Trend ungebrochen

ÖCC-Präsident Tomas Mehlmauer erklärt sich das durch die sehr starke Nebensaison: "Die Ankünfte in den Monaten März und November explodierten um über 60 Prozent – das sind enorme Steigerungsraten". Auch der mild-sonnige Oktober bescherte den Campingplatzbetreibern ein starkes Plus bei den Ankünften von knapp 30 Prozent – was viele von ihnen dazu veranlasste, ihren Saisonbetrieb zu verlängern. Ein weiterer Grund für die steigende Nachfrage ist das "Interesse an unkompliziertem, naturnahem Urlaub und das Angebot wird immer vielfältiger", so der ÖCC-Experte. Die Möglichkeiten reichen von abenteuerlich im Zelt, alles dabei im Reisemobil oder glamourös in einer Lodge. "Viele Betreiber haben außerdem in Ausstattung und Infrastruktur investiert. Das rentiert sich nun, wie die Nächtigungsstatistik bestätigt."