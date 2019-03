Rent a Finn: Von echten Finnen lernen, wie wahres Glück geht

2018 wurde Finnland zum glücklichsten Land der Welt gewählt und dieses Glück möchten acht Finnen nun in die Welt hinaustragen. Das soll so funktionieren: Visit Finland hat eine Kampagne gestartet mit der sie Reisende einladen, sich für einen Trip nach Finnland zu bewerben. Die Gewinner werden von sogenannten "Happiness Guides", acht Einheimischen, willkommen geheißen und in das Geheimnis des finnischen Lebensstils, dem "Slow Living", eingeweiht und wie man im Einklang mit der Natur lebt und was von Stress befreien kann.