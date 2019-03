Romantische Reisen: Zehn neue Mitglieder bei Relais & Châteaux

Ebenso neu in der Relais & Châteaux-Familie ist auch die MVTheory, die erst ab März 2019 in See stechen wird. Bereits das Schwesterschiff ist seit 2018 Mitglied bei Relais & Châteaux. An Bord der MV Theory, erkunden Gäste die Galápagos-Inseln, eine natürliche Inselgruppe, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Während dieser außergewöhnlichen Kreuzfahrt wird die Crew sicherstellen, dass Reisende ein unvergessliches Erlebnis unter den Fittichen von Mutter Natur genießen und die Maximen der Erhaltung und des Respekts ehren.