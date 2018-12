Die 11 schönsten Winter-Campingplätze der Alpen

5. Camping Brunner am See (Kärnten)

Camping Brunner am See in Kärnten liegt direkt am Ufer des Millstätter Sees – im Sommer garantiert dieser Badespaß, im Winter wird er zur Eislauffläche für Groß und Klein! Solltet ihr dabei kalte Füße bekommen, könnt ihr die in den komfortablen Sanitäranlagen mit Fußbodenheizung aufwärmen. Geräumte Zufahrtsstraßen, die auch bei starkem Schneefall gut befahrbar sind, und der Ski-Shuttlebus führen im Nu in Kärntens bekanntestes Skigebiet, das Ski- und Bäderzentrum Bad Kleinkirchheim. Und nach dem Austoben auf 80 km Pisten, acht Langlaufloipen oder bei ausgedehnten Winterwanderungen gibt es Tiefenentspannung in einem der zwei Thermal-Erlebnisbädern.