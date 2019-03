Mexiko: Ein Luxushotel ganz für sich allein

Wie aus einer längst vergessenen Welt wirken die riesigen Luster, die in der Suite von den meterhohen Decken hängen. An venezianischen Putzwänden sind Barockspiegel angebracht, davor thronen zwei freistehende Badewannen mit Blick auf das Bett. Schafft man es angesichts dieser Annehmlichkeiten doch aus dem Haus, sind die wichtigsten Sehenswürdigkeiten Méridas zu Fuß erreicht. Es lohnt sich, in den benachbarten Galerien vorbeizuschauen, wo mexikanische Künstler ihre Werke ausstellen, und die Kathedrale zu besuchen. Abends wird mit Tacos (besonders gut mit gebratenem Fisch), die in einem der Restaurants rund um den Hauptplatz bei Live-Musik serviert werden, der Hunger gestillt.