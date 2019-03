Usbekistan überrascht Reisende nicht nur mit Kopftuchverbot

Unberührte Weite

Apropos Trockenheit: für puristische Natur- und Wanderfreunde bietet sich die unberührte Weite der usbekischen Bergwelt (sie reicht bis auf 4.643 m) als neues, unerschlossenes Ziel an. Der Grazer Wanderreise-Spezialist Weltweitwandern bietet zur Kulturreise rustikales Zelt-Trekking an. Das Abenteuer Wüste gibt es in der Kizilkum, der Roten Wüste im Norden. Genächtigt wird in einem gemütlichen Jurtencamp, der Sternenhimmel ist unvergesslich. Tags darauf stehen für den Wüstenmarsch die eigenen Beine oder der vierbeinige Passgang von Kamelen zur Wahl.