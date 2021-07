Geheimtipp Danzig: Vielseitig, günstig, bequem zu erreichen

Denkmal für Solidarität

1983 wurde er mit dem Friedensnobelpreis geehrt, 1990 zum polnischen Staatspräsidenten gewählt. An ihn und die Gründung der berühmten Gewerkschaft erinnert ausgerechnet an der ehemaligen Lenin-Werft ein spannendes Museum, das erst Ende Jänner einen Konflikt auslöste: Der aktuelle Minister für Kultur forderte das Management des Museums auf, Elemente in die Ausstellung einzufügen, die der historischen Politik der nationalkonservativen PiS entsprechen. Die Verweigerung führte zu einer Kürzung der Subvention von 7 auf 4 Millionen Zlotys (von 1,6 Mio. auf 0,9 Mio. Euro), ein Betrag, der durch eine öffentlichen Sammlung ausgeglichen wurde.