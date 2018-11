7 Dinge, die Sie in Polen tunlichst vermeiden sollten

Andere Länder, andere... Fettnäpfchen. Wenn Sie nach Polen reisen, sollten Sie über folgende Dinge Bescheid wissen, um sich nicht zu blamieren:

Kein Gentleman sein geht gar nicht

In Polen zählt noch "die gute alte Schule". Männer, die einer Dame nicht die Tür aufhalten oder nicht den Vortritt in den Aufzug lassen, gelten als äußerst rüpelhaft. Ein Mann hilft beim Ablegen oder Anziehen der Jacke. Ein wenig emanzipierter ist die Situation unter jungen Leuten. Auch heute kann es aber noch vor kommen, dass ältere Männer eine Dame mit Handkuss begrüßen.

Getrennte Rechnung und Geiz

Isst man als Gruppe in einem Lokal, sollte man auf keinen Fall nach einer getrennten Rechnung fragen. Die Aufteilung regelt man untereinander, nicht mit dem Kellner. Auch hier wäre es unüblich, wenn nicht der Mann, sondern die Frau die Rechnung begleicht.

Geiz ist in keinem Land geil, in Polen kommt er besonders schlecht an. Man gibt mindestens zehn bis 15 Prozent Trinkgeld. Das lässt man am besten einfach auf dem Tisch liegen, wenn der Kellner weg ist.