Insidertipps: Die besten Adressen für Danzig

Wer sich in Danzig und Umgebung fortbewegen will, steigt am besten in die S-Bahn ein, wer aber lieber ein Taxi nimmt, soll auf keinen Fall einfach wo einsteigen, sondern am besten bei einer Taxigesellschaft, wie „Hallo Taxi“ oder „Supertaxi“ anrufen und eines bestellen, das ist günstiger.