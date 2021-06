Darum sollten Sie jetzt in das ursprünglichste aller Emirate reisen

So lange er denken kann, produziert Abdullah Ben Saif Ben Mahana El Saqry Rosenwasser. In der Saison von März bis Mai hockt er immer auf einem Schemel in einem winzigen Raum und ringt den zarten Blüten den Duft ab. Draußen brennt die Sonne auf das kleine Bergdorf Sayq. Drinnen ist es um einige Grade heißer. Die Luft ist schwer vom Rauch des glühenden Kohleofens. Abdullah kauert über der Glut und destilliert. Gut zwei Monate im Jahr verbringt er in der Höllenhitze, neben sich einen Korb aus Palmenwedeln vollgefüllt mit pinkfarbenen Damaszener-Rosen.

Abdullah kann sich ein Leben ohne Rosen nicht vorstellen. Bereits als kleiner Junge lernte er, die Blüten geschickt von den Sträuchern zu knipsen, ohne sich die Finger zu zerstechen. Heute geht er in der Erntesaison jeden Tag zum Sonnenaufgang in die Gärten. Dort pflückt er die duftenden Blüten, so lange der Morgentau auf ihnen glitzert, denn nur dann entfalten sie beim Destillieren ihr volles Aroma.