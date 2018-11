Oman: Das Land der offenen Türen

Plötzlich geht das Tor auf. Das Touristenpärchen schaut verdutzt und entschuldigt sich für seine Neugierde. Hatten die beiden doch durch einen Spalt in einen der Innenhöfe der Al Barid Straße, in der Altstadt von Maskat, gelugt. Der Mann in seiner schneeweißen und fein gebügelten Dishdasha, der die Türe von innen öffnete, ist ebenfalls überrascht, sagt dann aber: „Kommen Sie doch herein. Ich zeige Ihnen gerne unsere Majlis.“ Damit ist das meist offene Wohnzimmer, oder besser der Versammlungsraum, gemeint, in dem Ernstes besprochen oder zu Heiterem gelacht wird. Die Frauen treffen sich zum Tratsch, die Männer zum Wasserpfeife rauchen. Dem Pärchen wird ein frischer Tee serviert.

Der Sultan – Qabus ibn Said Al Said – hat beschlossen, dass seine Untertanen größt mögliche Höflichkeit gegenüber Touristen an den Tag zu legen haben. Also gilt das. Der Taxifahrer antwortet, nachdem man nach dem Fahrpreis zur Großen Moschee gefragt hat: „Zehn Rial sind genug. Wenn Sie denken, dass es zu viel ist, bezahlen Sie weniger.“ Im Souk zeigt einem der Textilwarenhändler den Weg zu einem Konkurrenten, nachdem der Kunde nicht ganz schlüssig ist. Es gibt kein Grapschen, kein Bedrängen, man hat sogar den Eindruck: Selbst das finsterste Eck des Basars ist der sicherste Platz der Welt.