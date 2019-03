Länder mit der besten und schlechtesten Lebensqualität für Frauen

Estland hat den höchsten Wert für die Anzahl der Unternehmerinnen während Singapur am Besten in der Kategorie Frauen in den MINT-Bereichen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) abschneidet. Kanada ist das sicherste Land für Frauen, gefolgt von Österreich und Island. Australien hat den höchsten Bildungswert und Island gewinnt bei Frauenrechten. Die Elternzeit ist in Estland mit 1162 Tagen am höchsten (Vergleich Österreich: 420 Tage) und in Neuseeland führte als erstes Land 1893 das Frauenwahlrecht ein. Den höchsten Lebensstandard bietet Norwegen.

Österreich

Der Gesamt-Neunte Österreich schneidet am Besten im Bereich Sicherheit ab, wo es den 2. Gesamtplatz belegt. Gute Ergebnisse werden auch bei den Themen Gesetzgebung für Frauen erzielt. Chancen auf Aufstieg gibt es für Frauen in der Arbeitswelt - großes Potential besser abzuschneiden ist vor allem bei Frauen in Management gegeben, wo Österreich sich in der schlechteren Hälfte des Rankings wiederfindet. Die Gender-Pay-Gap ist mit 15.67% vergleichsweise hoch, den Equal-Pay-Day erreicht Österreich schon am 3.November (wie auch Äthiopien).