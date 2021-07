Und manchmal spürt sie noch die alte Wut

Wie würden Sie sich als junge Feministin von damals im Vergleich zu jungen Feministinnen von heute sehen?

Die jungen Feministinnen von heute sind viel selbstbewusster. Zu studieren, einen Beruf zu ergreifen, ist für sie heute selbstverständlich. Was vielleicht am auffälligsten ist, ist die selbstbewusste Sexualität. Ich bin zwar in einer progressiven Familie aufgewachsen, aber die Atmosphäre in den 1950er und 1960er-Jahren im katholischen Österreich war sexuell total repressiv. Auch meine Eltern, so progressiv sie waren, waren sehr prüde. Aufgeklärt wurde ich von ihnen nicht. Von meiner Mutter wurde mir ein negatives Bild der Sexualität vermittelt, immer verbunden mit der Gefahr, schwanger zu werden. Die Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln ist ein unglaublicher Befreiungsschritt gewesen. Mittlerweile ist auch die sexuelle Orientierung kein Problem mehr, zumindest in den Großstädten. Da ist es möglich, lesbisch, homosexuell oder bisexuell zu sein. Die sexuelle Orientierung ist fluider geworden. Das trägt zum Selbstbewusstsein der jungen Frauen bei, die ein anderes Körpergefühl an den Tag legen. Ich habe mich für meinen weiblichen Körper eher geniert.

Ist Feminismus noch zeitgemäß?

Ja, aber er ist auch ein Modebegriff geworden. Alle bezeichnen sich jetzt als Feministinnen, inklusive Ivanka Trump. Das Wort Feminismus ziert T-Shirts. Es ist halt eine Frage, was man darunter versteht. Der Feminismus wurde in den Mainstreammedien immer als Polarisierung zwischen Männern und Frauen verstanden, als Hass auf Männer. Ich habe Feminismus so nie erlebt, für mich war er ein umfassendes Konzept zur Vermenschlichung der Gesellschaft. So wie das Wort Sozialismus. Wobei Sozialismus, wie er gelebt und erkämpft wurde, die Frauen meist nicht eingeschlossen hat, oder nur am Rande. Der Feminismus geht weiter. Für mich bedeutet er auch, die Welt von unten zu betrachten – von den Schwächsten, von den Kindern, von den armen Frauen, von den Geflüchteten, von den Kriegsopfern aus. Die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, sind alle in diese Richtung orientiert. Engagiert gegen Rassismus und Nationalismus, sie arbeiten sich keineswegs nur an der Polarisierung von Männern und Frauen ab. Heutzutage sind junge Frauen so selbstbewusst, dass sie männliche Stimmen gelten lassen können.