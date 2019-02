Frauenbild auf Instagram: Zurück in die Fünfzigerjahre?

Anfang des Monats ging ein Ruck durch die heile „Insta-Welt“: Die deutsche Schauspielerin Maria Furtwängler hatte gemeinsam mit ihrer Tochter Elisabeth (26) eine Studie über die Selbstdarstellung von Frauen in den neuen Medien vorgelegt, deren Ergebnisse alarmierend klingen. Weibliche Influencer – so nennt man Personen, die über die sozialen Medien ein großes Publikum erreichen – bewegen sich im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen thematisch auf einem extrem engen Korridor zwischen Mode, Beauty und Kochen, sind schlank, hübsch und langhaarig und orientieren sich auch sonst an einem Fünfzigerjahre-Frauenbild. Je näher am Weibchenschema, desto mehr Follower, mehr Likes und mehr Kooperationen regnet es, Diversität findet bestenfalls in Nischen statt. „Wir stehen vor einer Reihe von Fragen, auf die wir als Feministinnen zunächst keine Antwort haben“, resümierte Elisabeth Furtwängler ratlos.