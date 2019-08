Fluggastrechte: Bedrohung für die Sicherheit der Passagiere?

Ein Problem sehe Rungholm darin, dass die EU-Regelung an sich und die konsequente Durchsetzung mithilfe von Portalen, die Passagiere "habgierig" mache. Er berichtet von Passagieren, die mit Stoppuhren auf das Erreichen der Drei-Stunden-Verspätungs-Marke warten und gegebenenfalls in Jubelgeschrei ausbrechen.

"Sicherheit ist kein Wettbewerbsthema"

Verstehen kann Peter Thier, Sprecher von Austrian seinen dänischen Kollegen auf KURIER-Anfrage überhaupt nicht: "Das Thema Sicherheit hat einen Stellenwert, den würden wir durch gar nichts beeinflussen lassen, das hat bei uns stets Priorität. Sicherheit ist kein Wettbewerbsthema. Sicherheit muss unabhängig vom Wettbewerb immer gewährleistet sein."

Was Thier aber schon einräumt, ist, dass Kanzleien, die das schnelle Geld in der Verspätung sehen, "wie die Schwammerl aus dem Boden schießen: Das ist ein Geschäftsmodell". Austrian wäre davon aber nicht so stark betroffen wie Billigflieger oder Onlinereisebüros, denn das Unternehmen achte darauf, Fälle selbst mit dem Kunden zu schlichten. Sein Ratschlag an Passagiere: "Bei uns ist man billiger und schneller am Ziel, wenn man uns direkt schreibt, nicht einer Agentur."