Verspätetes Gepäck, Spesen und Co.: Wie sich Urlauber wehren können

Für viele ist es der zum Tier gewordene Albtraum eines Urlaubs: die Kakerlake im Badezimmer. Wer vor Reiseantritt einige Punkte bedenkt und sich informiert, kann im Schadensfall, bei Verspätungen und Mängeln Nerven und Geld sparen. Denn KonsumentInnen haben Rechte, wenn der Urlaub wegen äußeren Einflüßen schief läuft war. Die Arbeiterkammer gibt Tipps, wie man sich wehren kann:

1. Flugverspätung – was Sie wann bekommen: Wenn Sie von einem EU-Staat aus oder aus einem Nicht-EU-Land in die EU (Fluglinie hat Sitz in EU) fliegen, so haben Sie bei Verspätungen bestimmte Rechte. Bei zwei Stunden Verspätung beim Abflug haben Sie Anspruch auf Verpflegung, Anrufe oder Hotelunterbringung, wenn nötig. Ab drei Stunden oder mehr gibt es bei einer verspäteten Ankunft gestaffelt nach Flugstrecke: bis 1.500 km 250 Euro, von 1.500 bis 3.500 km 400 Euro, über 3.500 km 600 Euro. Kein Geld gibt es, wenn sich der Flug wegen unvermeidbarer außergewöhnlicher Umstände (etwa Vulkanausbruch) verspätet.

2. Verspätetes Gepäck – es kann Geld geben: Die Fluglinie haftet bis zu einer Höchstgrenze von etwa 1.300 Euro. Der Schaden muss schriftlich binnen 21 Tagen nach Übergabe des Reisegepäcks an die Airline angezeigt werden. Nötige Dinge können Sie kaufen. Was ist nötig? Das hängt von der Reise ab – halten Sie Ihre Kosten möglichst gering!