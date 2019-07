Ferienflieger: Wo Sie am meisten für Bier und Wein zahlen

Wer beim Fliegen auf ein kühles Bier nicht verzichten will, sollte also bei Condor, Eurowings, LEVEL oder TUI fly buchen. Hier kostet ein Gerstensaft 3 Euro. Bei Easyjet blecht man für ein "kühles Blondes" 6 Euro. Weintrinker kommen bei TUI fly mit 4 Euro für ein Glas noch am günstigen davon.

Wie sieht es mit dem Imbiss zwischendurch aus? Wenn der Magen knurrt, kommen Fluggäste bei Wizz Air noch preiswert davon, hier kostet ein Sandwich 4 Euro. Bei Easyjet (6 Euro) und bei LEVEL (6,5 Euro) müssen Reisende für ein Brötchen tiefer in die Reisekassa greifen. Condor bietet auf Kurz- und Mittelstreckenflügen an Bord keine belegten Brote an, jedoch andere Gerichte wie Currywurst und Nudeln.