Weil Daheimbleiben keine Option ist: Wie Reisen grüner wird

Seltener, aber länger

Denn allmählich schwappt der Greta-Effekt, ausgelöst von der jungen Klimaaktivistin Greta Thunberg, auch auf das Mega-Thema Reisen über. Die Sparte des nachhaltigen, sanften Öko-Tourismus prosperiert ebenso wie das öffentliche Bewusstsein: Selbst Jetsetter wie US-It-Girl Nicky Hilton oder Starbloggerin Caro Daur philosophierten zuletzt medienwirksam über ihre CO2-intensive Vielfliegerei und beteuerten, dafür zu Hause öfter aufs Fahrrad zu steigen. In der Thunberg-Heimat Schweden hat man für die empfundene Scham beim Fliegen sogar ein Wort erfunden (das wunderbare „Flygskam“). Nicht mehr zu verreisen, ist in einer globalisierten Welt keine Option, darüber besteht über die Generationen hinweg Konsens. Nachhaltiger Tourismus – per Definition der größtmögliche Reisegenuss bei einer möglichst geringen negativen Beeinflussung von Natur und Bevölkerung am Urlaubsort – ist nicht nur eine Option, sondern zunehmend eine Notwendigkeit. Reisen, ohne einen Fußabdruck zu hinterlassen – geht das denn überhaupt?

Das vermeintliche Paradoxon offenbart sich bereits bei der Anreise, in der Regel über den Wolken (die Welttourismusorganisation zählte 2012 erstmals mehr als eine Milliarde Auslandsreisen, davon ein Großteil Flugreisen): Wer ein Mal von Wien nach Sydney und retour fliegt, verbraucht fast so viel CO2 (6,6 t) wie der Durchschnittsösterreicher in einem ganzen Jahr (7,19 t). Umweltschutzorganisationen empfehlen daher, erst ab einer Distanz von 700 Kilometern ( Wien– Berlin: 523 km Luftlinie) in den Flieger zu steigen und pro Flugstunde zumindest eine Woche am Zielort zu verweilen. Heißt, dass Mitteleuropäer minimum zweieinhalb Wochen auf Mallorca urlauben sollten. Hmm. Auch der flotte Wochenendtrip nach Barcelona oder Amsterdam erledigt sich durch die Faustregel von selbst, es sei denn, man nimmt den Zug und plant (mindestens) einen Tag mehr für die Anreise ein. Freilich, distanzabhängige CO2-Kompensationszahlungen – etwa über atmosfair und MyClimate – finanzieren Klimaschutzprojekte in Entwicklungsländern und beruhigen nebenbei das Gewissen. Die Erderwärmung werden sie aber kaum stoppen (zumal Schätzungen zufolge nur ca. ein Prozent aller Flüge kompensiert wird). Die Lösung kann nur lauten: Verzicht. Seltener verreisen, dafür länger bleiben. Warum nicht – sofern möglich – Urlaubstage sammeln und statt einmal im Jahr eine Woche Mittelmeer einmal in fünf Jahren sechs Wochen Nordamerika erkunden? Oder überlegen, ob es sich im Nachbarland nicht ebenso gut relaxt wie auf der griechischen Insel? „Es ist eine moralische Frage“, erklärte Patrick Hofstetter, Experte für Klimapolitik beim WWF, kürzlich in der NZZ. Seine Worte saßen: „Fliegen tötet. Jeder Flug, den ich mache, verkürzt das Leben eines anderen Menschen, über den Klimawandel und die Wetterextreme.“