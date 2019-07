In diesen Urlaubsländern gibt es die meisten Flugverspätungen

Die Freude auf den Sommerurlaub ist groß, und dann das: Der Flieger hat massiv Verspätung. Oder noch schlimmer, der Flug fällt aus. Doch in welchem Urlaubsland müssen sich Reisende am häufigsten auf Flugprobleme einstellen? Dieser Frage ist das Fluggasthelfer-Portal AirHelp auf den Grund gegangen. Ergebnis: Tunesien-Urlauber müssen sich am ehesten auf Flugprobleme einstellen.

Demnach waren vier von zehn Flügen in der nordafrikanischen Destination während des Analysezeitraumes unpünktlich: Insgesamt starteten rund 1.900 aller 4.700 analysierten Flüge mindestens 15 Minuten verspätet oder fielen aus. Das ist der schlechteste Wert aller analysierten Urlaubsländer. Die zweitmeisten Flugprobleme gab es in Portugal, die drittmeisten an den Flughäfen von Ägypten. In Spanien sind Fluggäste seltener Flugproblemen ausgesetzt.