Die große Strandfrage: Kann Kroatien mehr als Kiesel?

FKK-Fans: Kandarola-Bucht, Rab

Auf der Halbinsel Frakanj in der Nähe von Suha Punta liegt der Ursprung des Freikörper-Kults in Kroatien: Um Erlaubnis, in der Kandarola-Bucht nackt baden zu dürfen, bat König Edward VIII 1936, als er mit seiner Geliebten Wallis Simpson den Urlaub auf Rab verbrachte. Der nackte König war der Startschuss der FKK-Bewegung in Rab und bald darauf in ganz Kroatien. Die Bucht mit Naturfels, teilweise künstlich begradigten Liegeflächen, Abschnitten aus Kiesel und schattigen Plätzen im Pinienwald gehört nach wie vor zu den beliebtesten Naturistenstränden des Landes. Dass Edward VIII noch im selben Jahr als König abdanken musste, ist wohl eher seiner Affäre mit der Amerikanerin geschuldet, als der Nacktbade-Anekdote.