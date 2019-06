Checkliste für den Urlaub: 8 Tipps für Selbstfahrer

Prüfung der Bremsflüssigkeit

Ein Check der Bremsflüssigkeit ist erforderlich, wenn es beim Bremsen des Fahrzeugs zu Schleifgeräuschen kommt. Nach dem Öffnen der Motorhaube ist der Stand direkt am Vorratsbehälter sichtbar. Liegt er unter der Minimummarke, ist eine Überprüfung der Bremsscheiben erforderlich. Zeigen die Bremsen Riefen auf, muss das Fahrzeug in die Werkstatt. Für das ausschließliche Nachfüllen der Flüssigkeit durch die Werkstatt fallen rund 100 Euro an. Wenn der Fahrer dies selbst durchführen will, sind Name und Marke des passenden Produkts im Handbuch verzeichnet. Nach dem Aufstellen eines Auffangbehälters unter dem Tank, erfolgt die Öffnung des Radbremszylinders. Die neue Bremsflüssigkeit lässt sich dann mit Hilfe eines Trichters einfüllen. Auch hier liegt der optimale Stand zwischen der Minimal- und der Maximalanzeige. Als Faustregel gilt, die Bremsflüssigkeit alle zwei Jahre auszutauschen.