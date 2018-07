Mietwagen: Vorsicht, Kostenfalle

Entscheidend ist, was die Versicherung alles beinhaltet. Vollkasko, am besten ohne Selbstbehalt wird ohnehin von allen Experten wärmstens empfohlen. Hier sollte penibel geprüft werden, ob auch Schäden am Unterboden, am Dach, im Glas oder an den Reifen gedeckt sind. Für den Höchstbetrag, den die Versicherung im Schadensfall zahlt, gilt: je mehr, desto besser, denn für den etwaigen ungedeckten Rest haftet der Mieter mit seinem Privatvermögen. Die Haftpflicht-Deckungssumme sollte daher mindestens drei Millionen Euro betragen.

Der Autofahrerclub ÖAMTC, der seinen Mitgliedern selbst Angebote für günstige Mietwagen macht, rät auf seiner Checkliste zu Mietwagenbuchungen: „Wer sich bereits zu Hause absichert, lässt sich vor Ort keine unverständlichen Versicherungen aufschwatzen. Vorsicht beim Ankreuzen von unverständlichen Abkürzungen“. Übrigens: Buchungsgebühren und Kilometerbeschränkungen sind eher unüblich. Bei der sogenannten Tankregelung ist die Variante „Vollgetankt übernehmen und auch vollgetankt wieder zurückbringen“ am günstigsten.