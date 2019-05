Neuling oder Luxus-Liebhaber: Welcher Camping-Typ sind Sie?

Der Luxus-Liebhaber

Sein Wohnmobil hat die Maße eines Lastwagens und verfügt über jede verfügbare Finesse, wie Regendusche, Kochinsel oder Entertainment-System. Der Kleinwagen für Ausflüge und Einkäufe am Urlaubsort findet in der Heckgarage Platz. Der Luxus-Liebhaber legt aber auch bei der Wahl des Campingplatzes Wert auf Qualität und entscheidet sich vorzugsweise für Anlagen mit Wellnessoase, großzügiger Poollandschaft und weitläufigen Stellplätzen. Anderen Campern zeigt er gerne, was er hat und führt sie bei Interesse durch sein Luxusmobil inklusive Demonstration der technischen Besonderheiten an Bord.