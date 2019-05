Deutsche Influencer in der Türkei über den Tisch gezogen

Diese Reise ist für deutsche Influencer ordentlich schief gegangen: Der angebliche Reiseveranstalter " Constantino" hat mehrere deutsche Blogger auf eine kostenlose Reise in die Türkei eingeladen, doch die Tour, die nach einem tollen Luxustrip klang, stellte sich als Fake heraus, oder wie es "Anna Ix" in ihrem Blog beschreibt: "Das Türkei-Desaster".

Die Szene beschreibt sie so: Nachdem sie und ihre Begleitung Natalia Osada, bekannt aus der RTL-Sendung "Adam sucht Eva", in Antalya gelandet waren, wurden sie von Damen mit einem Schild ( Constantino Tour) in Empfang genommen und in einen Bus gesetzt. Zuvor wurden die Reisenden um ihre Pässe gebeten, um das Check-in im Hotel vorzubereiten. Im Bus, sie trafen unerwartet auf weitere Blogger, merkte Anna Ix, dass sie in die falsche Richtung fuhren. Die Organisatoren waren nicht anwesend, sie wollten noch auf eine angeblich andere Gruppe warten. Nach Rückfragen wurde ihnen versichert, es hätte alles seine Richtigkeit. Nach zwei Stunden im Bus wurde die Gruppe aber doch unruhig: "Wir habe die Hotels angerufen, Fluggesellschaften, Konsulat, die Botschaft, Polizei & den Reiseveranstalter. WIR HABEN FESTGESTELLT, DASS ALLES FAKE IST & DASS CONSTANTINO TOUR NICHT EXISTIERT." Sie strandeten um Mitternacht in Alanya - ohne Pässe, ohne Unterkunft.