4 Roadtrips, die Sie in Europa machen sollten

Naturliebhaber sollten in Berga einen Stopp einlegen und ein Stück auf den Spuren der "Guten Menschen", wie die Katharer-Prediger bezeichnet wurden, durch die Pyrenäen wandern. Über 14 Kehren geht es auf den Aussichtpunkt Serrat de la Figuerassa. Danach geht es über das mittelalterliche Girona und entlang an langen Strandabschnitten nach Valencia. Auch einen Besuch wert ist der Bioparc Valencia. In dem etwas anderen Zoo tauchen die Besucher in ein komplettes Ökosystem aus Tieren, Pflanzen und Landschaft ein.