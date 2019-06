Schwindelerregend: 360 Grad "Infinity Pool" auf Londoner Wolkenkratzer

Der Clou: Es soll keine Stufen außerhalb des Pools geben. Eine Wendeltreppe, die vom Beckenboden aus durch das Wasser bis nach oben rotiert, soll Schwimmern Zugang verschaffen. Das System habe man sich von U-Booten abgeschaut, über eine Art Luke komme man in diese dann sich nach oben windende Treppe.

Man kann sich das System wie eine Röhre in einer Röhre vorstellen. "Die erste Röhre 'schneidet' einen Weg durchs Wasser, schafft eine Luftschleuse. Die zweite Röhre bringt die Treppe nach oben", führt Kemley in der New York Post aus.

Der Pool aus Acryl mit transparentem Boden und Wänden soll Besuchern jedenfalls einmalige Aus- und Einblicke ermöglichen. Ein automatisiertes Kontrollsystem soll die Wassertemperatur regeln und dabei verhindern, das Wasser auf die Straßen darunter überschwappt.