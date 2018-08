Hier gibt's schon 125 Jahre Almglocken statt Meeresrauschen

Die vielen Hundstage mit viel mehr als 30 Grad im Schatten und vielen Ganzkörper-Schweißperlen sind in der Großstadt kaum auszuhalten. Also nix wie raus und ab in die Oststeiermark, zu sauberer, erfrischender Almluft auf 1200 Meter Seehöhe.

Wir kurven ab Mixnitz über eine neu sanierte, schmale „Bergstraße“, die auch bei Motorradfahrern sehr beliebt ist, rauf auf die Teichalm. Auf einer Hügelkuppe entfleucht uns das erste „Oh, wie schön!“ – der weite Ausblick in den Naturpark Almenland mit seinen 125 zusammenhängenden Almen, die sich über saftig-grüne Wiesen und dunkelgrüne Wälder über sanfte Hügeln erstrecken, ist schlichtweg hinreißend. Auch feiste braunweiß-gefleckte Almo-Ochsen, die das delikate Rindfleisch liefern, und Pferde übersommern hier. Almglocken statt Meeresrauschen ist hier oben das urige Urlaubsmotto. Am Abend erleben wir durch die raumhohen Fenster des Panoramarestaurants im Hotel Pierer Almkino pur – eine weiße Kuhherde vor rosaroten Sonnenuntergängen. Ein Idyll.