Die 24 schönsten Gartenanlagen rund um den Bodensee

Weiter geht’s in die Schweiz – nach Uttwil in den Arzneipflanzengarten mit Baldrian, Bärentraube, Rosenwurz, Mönchspfeffer & Co. Wie fast alle Bodenseegärten kann auch dieser kostenlos besichtigt werden. Er gehört zur Firma Vitaplant, die Pflanzen für die Phytotherapie anbaut – hier am See und auf der ganzen Welt. „Um beste Inhaltsstoffe und höchste Wirkung zu erzielen, suchen wir für jede Heilpflanze die passende Gegend“, erklärt Chef Peter Kade, „das muss nicht ihr Herkunftsland sein.“ So kommt es, dass etwa ein Kraut aus Argentinien in Kenia angebaut wird, weil es sich dort durch die starke Sonneneinstrahlung besser entwickelt. Und eines, das in Tirol beheimatet ist, besser in der Bodenseegegend gedeiht. „Die Inhaltsstoffe der Pflanzen werden geprüft und gemessen, ehe sie verkauft und zu Tees, Pillen oder Salben verarbeitet werden.“