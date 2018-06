Schneeberg: Idyllische Chalets am See

Am Ufer, wo heute ein alter Hof und eine alte Säge stehen, werden im lokaltypischen Holzbaustil der Waldbauern des 18. Jahrhunderts Chalets in unterschiedlichen Varianten inklusive Seerestaurant und allen Freizeitmöglichkeiten eingerichtet, die hier in Natur, Berg und Wasser möglich sind. „Das kann ein kleines Paradies, nur eineinhalb Stunden von Wien entfernt, werden“, meint der vor Ideen sprühende Forstwirt.

Die Chalets werden in ihrer Bauweiser der alten Köhlerstube und dem Käsmacherhof an ihrem ursprünglichen Standort nachempfunden – ein Rückzugsgebiet zur Ganzjahresbuchung. Es werden fünf Varianten für zwei bis sechs Personen mit eigenem Garten und Blick auf den See errichtet.

Statt Bankenfinanzierung wird den zukünftigen Nutzern angeboten, in ihr eigenes Chalet als Teil des Freizeit- und Beherbergungsbetriebes zu investieren. Gegen eine attraktive Rendite, aber auch zur Eigen- und Teilnutzung im Grundbuch abgesichert. Bleier präsentiert mit solch einer Begeisterung, dass man den glitzernden See mit den Holzhäuschen zu sehen glaubt. Investieren kann man schon jetzt. 2020 werden Urlauber dann am Ufer des alten, neues Sees ihre Auszeit genießen können.