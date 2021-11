Zurück aus Quarantäne: Wie Kickl die Impfpflicht kippen will

"Eine interessante Frage", sagt Kickl. Er habe das "böse I-Wort" (der Medikamentenname beginnt mit "I") bei besagter Pressekonferenz als einen Wirkstoff in einem Medikamentenarsenal genannt - und sei dafür "ganz massiv angegriffen" worden.

Jetzt sagt er: "Entweder ist es verwerflich darüber zu reden, dann fragen Sie nicht. Oder sie recherchieren bei Ärzten, die es anwenden." Kickl kündigte in dem Zusammenhang eine weitere Pressekonferenz an, bei der ein Arzt zu Wort kommen solle.

Zu seiner eigenen Behandlung sagt er nur: "Ich habe es genau so gemacht, wie ich es bei Plan B präsentiert habe. Nach der Feststellung der Infektion habe ich mit meinem Arzt Kontakt aufgenommen und ein entsprechendes Medikamentenarsenal besorgt." Er spricht in dem Zusammenhang von "hochdosierten Vitaminen". Ob das Pferdeentwurmungsmittel, das in Österreich als Arznei für Menschen nicht zugelassen ist, in seinem persönlichen Arsenal war, sagt Kickl nicht.