Schallenberg übt harte Kritik: "FPÖ schürt kollektive Ängste"

Die Impfpflicht soll in Österreich am 1. Februar 2022 in Kraft treten. "Zuvor erhalten alle, die nicht geimpft sind, eine Benachrichtigung, in der sie dazu aufgefordert werden. Wer dies bis zu diesem Datum nicht tut, muss eine hohe Geldstrafe zahlen. Aber für mich ist es der letzte Ausweg", erklärt er.

Schallenberg äußerte zugleich die Hoffnung, mit der 2G-Regel die Skisaison zu retten. "Wir müssen aber auch schauen, was in den Nachbarländern geschieht. Deutschland startet einen Lockdown", erklärte Schallenberg.

Lukaschenko "zynisch"

Zur Lage der tausenden Flüchtlingen an den Grenzen von Belarus meinte Schallenberg: "Wir müssen deutlich machen, dass die EU nicht erpresst werden kann. Das Vorgehen (des belarussischen Machthabers Alexander) Lukaschenkos ist ein zynischer Missbrauch der Schwächsten der Schwachen. Österreich steht Polen, Litauen und Lettland zur Seite. Wir müssen sie finanziell unterstützen, die notwendige Infrastruktur an ihren Grenzen zu errichten", so Schallenberg.

Zur Reform des europäischen Stabilitätspakts sagte der Kanzler: "Wir befinden uns alle in einer außergewöhnlichen Situation und es war richtig, ihn auszusetzen. Aber die Gründe für seine Existenz sind immer noch vorhanden. Deshalb müssen wir zur Haushaltsdisziplin zurückkehren".