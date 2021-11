Terror durch Querdenker "aktuell und mittelfristig möglich"

Hier muss differenziert werden. Bei den Corona-Protesten in Deutschland gab es Demos im Bereich von 10.000 bis 40.000 Teilnehmern in den großen deutschen Städten, vor allem in Berlin. Die Verfassungsschutzbehörden in Deutschland haben zu Beginn des Jahres 2020 betont, dass die "Mitte der Bevölkerung" bei diesen Demonstrationen die deutliche Mehrheit ausgemacht hat. Seit dem "Sturm auf Reichstag" und der Gewalt gegen Polizisten und Journalisten im August 2020 wiederum beobachteten die deutschen Verfassungsschutzbehörden eine deutliche Einflussnahme von Rechtsextremisten, "Reichsbürgern" und "Selbstverwaltern" sowie Verschwörungsgläubigen auf die "Corona-Demos".

Hat sich die Szene radikalisiert?

Ja. Seit dem Herbst 2020 grenzen sich viele Teilnehmer der Querdenker-Demos aus der "bürgerlichen Mitte" nicht mehr von Rechtsradikalen, Rechtsextremisten, "Reichsbürgern" und Verschwörungsgläubigen ab. Die Verfassungsschutzbehörden stellen seither einen Trend zu einer Radikalisierung innerhalb der Corona-Demos fest, die Gewaltdelikte gegen Journalisten und Polizisten sind seitdem deutlich angestiegen. In Baden-Württemberg, wo "Querdenken 711" in Stuttgart entstanden ist, werden die Organisationsstrukturen – also nicht die Mehrheit der Demonstranten – seit Dezember 2020 als extremistische Bestrebung beobachtet. Andere Bundesländer haben sich danach dieser Beobachtung für ihr Gebiet angeschlossen und das Bundesamt für Verfassungsschutz hat im April einen neuen Phänomenbereich von Extremismus festgestellt: die "verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates".