Kickl und die blauen Scherze über Ivermectin

So richtig glauben will es kaum einer im FPÖ-Klub, dass sich der Parteichef tatsächlich mit einem Entwurmungsmittel behandeln lassen könnte. Außerdem habe Kickl einen leichten Verlauf, das demonstrierte er auch in einem kurzen Video, das der Chef der Blauen auf Facebook postete. Da meinte Kickl, er habe „Gott sei Dank einen milden Verlauf“ und sei fieberfrei.

Für Impfskeptiker in Oberösterreich scheinen die Empfehlungen des FPÖ-Chefs mehr Glaubwürdigkeit zu haben. Hier ist das Entwurmungsmittel Ivermectin immer wieder in den Apotheken ausverkauft.