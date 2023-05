Zitierverbot: Maulkorb für Medien statt "Handschellen für Unschuldige“?

Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) pocht weiter auf ein Zitierverbot nach deutschem Vorbild – und fühlt sich jetzt durch Wortmeldungen aus Deutschland bestärkt.

So erklärte der Strafrechtsprofessor Gerhard Dannecker am Montag im KURIER, dass das Gesetz eine klare Linie ziehe: Ermittlungen sind nicht öffentlich, sie werden es erst, wenn sich ein Gericht in einer öffentlichen Verhandlung damit beschäftigt.