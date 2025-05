Von Wunschkonzerten, Absagen und Tränen: Die Dramen ums Justizbudget

Was freilich das Schlimmste befürchten lässt: „Man stellt fest, dass man sich das System, das man in den Vorjahren aufgeblasen hat, nicht leisten kann.“

"Cash Cow"

Klar: Sparen müssen alle. Bemerkenswert wäre ein Sparpaket in der Justiz aber insofern, als sie die „Cash Cow“ unter den Ressorts ist. Jährlich fließen um die 1,5 Milliarden Euro an Gerichtsgebühren in die Staatskasse. Das ist mehr, als der Justizbetrieb (ohne Strafvollzug) kostet, wie der Österreichische Rechtsanwaltskammertag (ÖRAK) kürzlich erinnerte. Die Justiz erwirtschaftet also jedes Jahr einen „Gewinn“, den sie an den Finanzminister abliefert; während sie selbst um jeden Cent betteln muss.

Und es wird noch bemerkenswerter: Die Gerichtsgebühren sind mit 1. April erhöht worden – um 23 Prozent. Rechtssuchende legen jetzt also mehr Geld hin für einen „Service“, der wegen Personalmangels schlechter zu werden droht.

Die Erhöhung war die vergangenen zwei Jahre ausgesetzt. Die jetzige Erhöhung hat Justizministerin Anna Sporrer am 25. März verordnet – just an dem Tag, als alle Augen auf die Urteile in der Buwog-Causa gerichtet waren.