Nach Einsturz in Mallorca: Österreichischer Lokalbetreiber weist Schuld zurück

Er sei an den Umbauarbeiten im Jahr 2013, die die Stadt Palma später als illegal einstufte, nicht beteiligt gewesen, da er den Club erst 2021 übernommen habe, betonte der Österreicher. Eine Justizsprecherin in Palma bestätigte auf Anfrage am Dienstag diese Informationen.

Beim Unglück waren im Mai 2024 am Ballermann auf Mallorca neben einer 31-Jährigen aus dem Saarland und einer weiteren Touristin aus Deutschland, eine Spanierin und ein Senegalese ums Leben gekommen. Außerdem waren 14 Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Dem Betreiber wird grob fahrlässige Tötung in vier sowie grob fahrlässige schwere Körperverletzung in sechs Fällen zur Last gelegt. Er ist auf Mallorca unter Auflagen auf freiem Fuß, bis die Justiz der spanischen Urlaubsinsel über eine Anklage und die Eröffnung eines Prozesses entscheidet. Dem Mann droht eine mehrjährige Haftstrafe.