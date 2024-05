Mallorca: Mindestens vier Tote bei Einsturz von Restaurant

Außerdem gebe es etwa 30 Verletzte, teilten die Notfalldienste am späten Donnerstagabend mit. Die Identität der Opfer und ob Touristen darunter sind, wurde zunächst nicht bekannt. Der Unfall geschah in Playa de Palma am sogenannten Ballermann, direkt am Strand. Der erste Stock des "Medusa Beach Club" stürzte gegen 20.30 Uhr ein.