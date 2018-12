Justiz kassiert mehr Gebühren als sie braucht

Das Timing ist ideal: Am Montag wurde der internationale Tag der Menschenrechte gefeiert, und der Österreichische Rechtsanwaltstag (ÖRAK) präsentierte seinen diesjährigen Wahrnehmungsbericht. Sein Credo: „Kämpfen für den Rechtsstaat“.

Was den Anwälten besonders sauer aufstößt: „Die Gerichtsgebühren gehen durch die Decke“, kritisiert ÖRAK-Präsident Rupert Wolff. Sie stünden zudem in einem Missverhältnis zur personellen Ausstattung der Gerichte.

Einer aktuellen Studie zufolge beträgt der Deckungsgrad der Justiz durch Gerichtsgebühren in Österreich 117 Prozent – das ist Europa-Rekord. Auf Platz zwei liegt die Türkei mit 62 Prozent. Österreichs Justiz nimmt mehr ein, als sie verbraucht. „Der Mehrerlös dient der Quersubventionierung anderer Haushaltsposten der Republik“, kritisiert Wolff.

1624 Fälle im Jahr pro Person

Indes würden die Staatsanwaltschaften personell ausgehungert, prangert die Standesvertretung von österreichweit 6100 Rechtsanwälten an. Im europäischen Durchschnitt kommen auf 100.000 Einwohner 11,7 Staatsanwälte. In Österreich sind es nur 4,1. Ein österreichischer Ankläger hat durchschnittlich 1624 Fälle pro Jahr zu bearbeiten, europaweit sind es nur 578 – also weit weniger als die Hälfte.